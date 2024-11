Gracyanne Barbosa fala sobre mudanças após divórcio com Belo: ‘Muita coisa muda!’

Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre as mudanças após o término de seu relacionamento com Belo. Nos stories do Instagram neste domingo (3), uma seguidora deixou uma pergunta, “Como foi essa mudança de chave? Após o turbilhão que passou, você está muito melhor”. A influenciadora enfatizou que a superação é um processo gradual e que é essencial priorizar a si mesma nesse momento. A ex-parceira de Belo ressaltou que, apesar das dificuldades enfrentadas, é crucial ter fé no processo de mudança e acreditar que coisas melhores estão por vir. Gracyanne, que esteve ao lado do cantor por 16 anos, anunciou o fim do relacionamento em abril deste ano, o que gerou grande repercussão na mídia e entre os fãs. A separação se tornou ainda mais polêmica devido a rumores de um envolvimento da influenciadora com um personal trainer.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos