Gracyanne tem vídeos íntimos vazados após confirmar entrada no BBB

Após a confirmação de Gracyanne Barbosa no elenco do BBB 25, vídeos íntimos da influenciadora fitness, originalmente publicados na plataforma OnlyFans, foram vazados em redes sociais e grupos de Telegram. O conteúdo, produzido para assinantes de sua conta na plataforma, foi compartilhado sem consentimento, o que levou a base de fãs de Gracyanne, o #TeamGra, a organizar mutirões para denunciar as publicações e defender a musa fitness.

Os fãs identificaram pelo menos 30 contas responsáveis pelos vazamentos, muitas criadas após o anúncio de sua participação no reality show. “Nenhuma mulher deve ser exposta. Vamos defender os direitos dela”, diz um comunicado do grupo, que cita a Lei 13.718/2018, que criminaliza a divulgação de imagens íntimas sem autorização. Antes de entrar no programa, Gracyanne encerrou seu contrato com a plataforma OnlyFans, removendo todo o conteúdo disponível.

Gracyanne Barbosa foi confirmada no BBB 25 como integrante do grupo camarote e participará do reality ao lado de sua irmã Giovanna. A nova temporada do programa estreia no próximo dia 13 de janeiro, na Globo. A equipe da influenciadora ainda não se pronunciou oficialmente sobre o vazamento.

