Gramado (RS) cancela programação do evento Natal Luz após acidente aéreo

A cidade de Gramado (RS), conhecida por seu famoso evento turístico Natal Luz, anunciou o cancelamento da programação deste ano. A decisão foi tomada em decorrência de um trágico acidente aéreo que resultou na queda de uma aeronave de pequeno porte na área urbana, causando a morte de dez pessoas. O incidente ocorreu nas proximidades da avenida das Hortênsias, a menos de dois quilômetros do centro da cidade. Além das fatalidades, outras 17 pessoas que estavam no solo precisaram de atendimento médico, principalmente devido à inalação de fumaça.

Dentre os feridos, duas mulheres apresentaram estado grave, sendo que uma delas foi transferida para um hospital em Porto Alegre para cuidados mais intensivos. A aeronave envolvida no acidente havia decolado do aeroporto de Canela e tinha como destino a cidade de Jundiaí, em São Paulo. Em virtude da tragédia, a organização do Natal Luz informou que todas as atividades programadas, incluindo as apresentações gratuitas na rua Coberta, na Vila de Natal e O Grande Desfile de Natal, foram canceladas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira