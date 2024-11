Grammy Latino 2025: Brasileiros brilham em noite de premiações em Miami

A 25ª edição do Grammy Latino ocorreu nesta quinta-feira (14), no Miami Beach Convention Center, nos Estados Unidos, celebrando os maiores talentos da música latina. Entre as principais categorias da premiação, artistas brasileiros e internacionais disputaram prêmios de destaque.

Anitta e Xande de Pilares representaram o Brasil nas categorias gerais, com indicações de peso. Anitta concorreu a Gravação do Ano com o hit “Mil Veces”, enquanto Xande de Pilares foi indicado ao prêmio de Álbum do Ano com “Xande Canta Caetano”. Apesar das expectativas, os troféus dessas categorias foram para Juan Luis Guerra e seu álbum “Radio Güira”.

Brasileiros Premiados

Ana Castela levou a estatueta durante a première do evento na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o álbum “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)”

Cacá Magalhães levou o prêmio de Artista Revelação, consolidando seu lugar como uma das promessas da música brasileira e latina.

Ela Taubert, outra jovem brasileira, foi destaque ao vencer na categoria Melhor Performance de Música Eletrônica Latina.

Xande de Pilares, mesmo sem ganhar na categoria geral, conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode com seu projeto “Xande Canta Caetano”.

Anitta, além de sua indicação geral, foi premiada na categoria Melhor Canção Urbana com a música “Bonita”.

Destaques Internacionais

Edgar Barrera foi o grande vencedor da noite, levando os prêmios de Compositor do Ano e Produtor do Ano, reafirmando sua influência na música latina.

Juan Luis Guerra, outro grande nome, dominou as categorias gerais com quatro vitórias, incluindo Gravação do Ano e Álbum do Ano.

Performances e Participações Brasileiras

Além das indicações e prêmios, artistas brasileiros participaram das apresentações. Luísa Sonza subiu ao palco como uma das apresentadoras da noite, enquanto Simone Mendes e Jão entregaram performances que arrancaram aplausos do público.

