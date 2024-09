Grande festa marca encerramento da Quaresma de São Miguel no Brasil

O Instituto Hesed organiza uma grande festa para celebrar a devoção e a intercessão de São Miguel Arcanjo de 27 a 29 de setembro. A celebração reunirá milhares de católicos em uma ocasião especial que marca o fim do período de 40 dias de oração intensa e jejum, inspirado por São Francisco de Assis e dedicado a uma profunda intimidade com Deus e São Miguel Arcanjo. O evento acontece presencialmente no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e tem transmissão ao vivo pelo Youtube do Instituto Hesed.

O evento contará com a presença de importantes pregadores reconhecidos no Brasil e no mundo, incluindo Pe. Chrystian Shankar, Pe. Roberto Benvindo, o missionário Ironi Spuldaro e a Dra. Filo (Filomena Camilo), pediatra e palestrante.

Pe. Chrystian Shankar, conhecido por suas pregações carismáticas e inspiradoras, levará uma mensagem de esperança, renovação e conselhos práticos para restaurar a vida em família. Pe. Roberto Benvindo é um sacerdote exorcista e conduzirá momentos de oração e combate espiritual, colocando em pauta como combater males que permeiam nosso tempo. Já Ironi Spuldaro ministrará oração de cura e libertação para o público. Dra. Filó abordará questões importantes sobre a vida de oração e como a intimidade com Deus pode transformar vidas.

Crescimento da devoção à São Miguel

Com as lives durante a madrugada, o Instituto Hesed foi um dos responsáveis por movimentar e incentivar fortemente a Quaresma de São Miguel através da internet. Dessa forma, a oração pela intercessão de São Miguel Arcanjo vem ganhando força de maneira unificada e se consolida como uma das devoções que mais crescem nos dias de hoje. Em 2023, durante o período da Quaresma, foram registradas mais de 18 milhões de visualizações no Youtube do Instituto Hesed.

“Temos contemplado no Brasil, de maneira especial, um verdadeiro crescimento da devoção a São Miguel. A própria Sagrada Escritura nos dá a explicação. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 temos a seguinte profecia: Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. É inegável que vivemos um tempo de angústia e desolação. Muitos são os problemas que nos afligem, mas a palavra de Deus nos ateste: nesse tempo, surgirá Miguel. Temos testemunhado a ação de São Miguel nesses tempos que são tempos de angústia. Foi para esse tempo que São Miguel foi designado, exatamente para nos ensinar a proclamar diante de tudo: QUEM É COMO DEUS!” explicam as religiosas do Instituto Hesed.

Serviço

Onde: Centro de Eventos do Ceará e online, através do Youtube https://www.youtube.com/@institutohesed

Avenida Washington Soares, 999 Edson Queiroz

Mais informações: https://www.instagram.com/irkelly_institutohesed_oficial