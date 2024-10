Grande final do Prêmio Inclusão em Neuroeducação Brasil acontece no próximo sábado

Os três projetos finalistas foram escolhidos de acordo com a preferência do público no concurso da Rhema Neuroeducação, que premiará projetos de amplo impacto social

No próximo sábado, dia 05 de outubro, acontece, online e ao vivo, a grande final do Prêmio Inclusão em Neuroeducação Brasil, que premiará projetos de grande impacto social. O concurso, que contou com mais de 500 inscritos, foi lançado pela Rhema Neuroeducação, que atua na formação de professores de educação infantil e tem como objetivo levar transformação ao mundo da educação através do conhecimento da neuroeducação, neurodiversidade e inclusão.

Na final, que acontecerá no palco da NeuroEduque – Congresso de Práticas Inclusivas para Sala de Aula, os três finalistas escolhidos por meio das redes sociais da Rhema, de acordo com o engajamento do público, concorrerão aos prêmios que, reunidos, totalizam R$ 12 mil. São eles: Arte na Garagem, de Kátia Aparecida; Inclusão de Autistas na Igreja, de Samya Vanessa; e Taekwondo para todos, de Ismael Márcio.

Segundo Mara Duarte, neuropedagoga e gestora da Rhema Neuroeducação, esses projetos são inspirações de inclusão e transformação, tocando e mudando realidades em escolas, famílias, clínicas e comunidades. “Eles mostram que juntos podemos criar um mundo mais acolhedor e inclusivo para todas as crianças”, afirma.

De acordo com a gestora da Rhema Neuroeducação, o concurso buscou soluções inclusivas que demonstrassem a aplicação prática de conhecimentos técnico-científicos adquiridos através dos estudos e formações de seus criadores, que estão se formando ou se formaram no grupo Rhema Neuroeducação através das pós-graduações e outras formações on-line.

“Nossa intenção é celebrar aqueles que, com dedicação e inovação, vêm utilizando seu aprendizado para promover a inclusão no dia a dia, e os três projetos finalistas são a representação desse objetivo”, afirma Mara.

Saiba mais sobre os três projetos finalistas do Prêmio Inclusão em Neuroeducação Brasil:

Projeto Taekwondo para todos – O Projeto Taekwondo para Todos, idealizado pelo Grão-Mestre Ismael Paiva visa à inclusão de crianças e jovens com transtorno do espectro autista (TEA) no mundo dos esportes. A iniciativa voluntária busca proporcionar benefícios físicos, emocionais e sociais para pessoas neurotípicas. Voltado às famílias da Ilha de Itamaracá, o Taekwondo para Todos proporciona a inclusão esportiva que transforma a vida das crianças e jovens, além disso, traz impactos positivos e significativos. “O Taekwondo para Todos demonstra, principalmente, como a inclusão no esporte oferece benefícios, impactando os participantes, suas famílias e a comunidade. Por isso, este projeto notório recebeu a atenção da Rhema Neuroeducação”, conta Mara Duarte.

Projeto Arte na Garagem – O Projeto Arte na Garagem, idealizado por Katia Miranda, promove a inclusão social de adolescentes e adultos com deficiência (PCDs) em Salesópolis, São Paulo. Destaca-se por oficinas sustentáveis, que focam no desenvolvimento de habilidades para autonomia e reabilitação, melhorando a qualidade de vida dos participantes. “ O projeto mostra as potencialidades dos participantes em exposições de arte, eventos públicos e vídeos nas redes sociais. Além disso, recicla 70% dos materiais usados, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e o impacto positivo na vida dos participantes”, afirma a gestora da Rhema Neuroeducação.

Inclusão de autistas na igreja – O Projeto de Inclusão de Autistas na Igreja, idealizado por Samya Vanessa, Jackelline Souza e Vera Lúcia, nasceu em 2018 com o propósito claro de criar um ambiente acessível e acolhedor para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e suas famílias. Com foco em inclusão social, o projeto visa adaptar cultos e aulas da Escola Bíblica Dominical de modo a garantir que essas crianças participem ativamente das atividades da igreja e, desde então, a equipe tem se capacitado com cursos de pós-graduação, seminários e simpósios com o objetivo de oferecer um atendimento especializado. “O projeto impacta de forma muito positiva, como no caso de um pai solo de quatro filhos, dois deles com TEA, que, com apoio, recebeu assistência financeira e materiais para construir sua casa. Além disso, uma mãe com quatro filhos autistas ganhou autonomia vendendo bolos, iniciativa que surgiu no projeto. Essas ações mostram que a inclusão transforma vidas inteiras”, finaliza Mara Duarte.

Para assistir à final e se cadastrar no Congresso NeuroEduque basta se cadastrar em:

Congresso de Práticas Inclusivas para Sala de Aula – Edição Especial Dia do Professor (rhemaneuroeducacao.com.br)

Sobre Mara Duarte da Costa

Mara Duarte da Costa é neuropedagoga, psicopedagoga, diretora pedagógica da Rhema Neuroeducação. Além disso, atua como mentora, empresária, diretora geral da Fatec e diretora pedagógica e executiva do Grupo Rhema Neuroeducação. As instituições já formaram mais de 80 mil alunos de pós-graduação, capacitação on-line e graduação em todo o Brasil. Para mais informações, acesse instagram.com/maraduartedacosta.

Sobre a Rhema Neuroeducação

A Rhema Neuroeducação foi criada por Fábio da Costa e Mara Duarte da Costa há mais de 15 anos com o objetivo de oferecer conhecimento para profissionais da educação e pessoas envolvidas no processo do desenvolvimento infantil, tanto nas áreas cognitivas e comportamentais, quanto nas áreas afetivas, sociais e familiares. A empresa atua em todo o Brasil e em mais de 20 países, impactando a vida de milhões de pessoas pelo mundo com cursos de graduação, pós-graduação, cursos de capacitação e eventos gratuitos. Para mais informações, acesse o site https://rhemaneuroeducacao.com.br/.