Grande parte do Brasil segue em alerta para baixa umidade do ar

Nesta sexta-feira (23), a previsão do tempo indica uma mudança significativa nas condições climáticas em várias regiões do Brasil. De acordo com a Livian Weber Asmar, da Jovem Pan, o final de semana será marcado por temperaturas baixas, especialmente no Sul do país. A frente fria deve avançar para o Sudeste e Centro-Oeste, trazendo baixas temperaturas para essas regiões a partir de sábado (24). Apesar da chegada do frio, a umidade relativa do ar continua baixa em várias áreas. O mapa de umidade mostra que regiões centrais, como o interior do Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais, permanecem em alerta de emergência devido à umidade abaixo de 12%. No Centro-Oeste e Sudeste, a umidade relativa do ar está abaixo de 20%, com tempo firme e temperaturas elevadas. No Sul, a chuva é mais intensa, e a frente fria traz uma leve precipitação para o litoral sul de São Paulo e extremo sul do Mato Grosso do Sul.

O risco de geada é alto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com possibilidade de neve na serra catarinense. Temporais são esperados no extremo norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com chuvas volumosas, rajadas de vento de até 90 km/h e queda de granizo. Em São Paulo, o tempo permanece firme, com temperaturas variando entre 17 °C e 33 °C. Porto Alegre terá pancadas de chuva, com mínima de 9ºC e máxima de 15ºC. Em Campo Grande, o calor e o tempo seco continuam, com temperaturas entre com máxima de 32 °C.

Publicado por Luisa Cardoso