Grande São Paulo ainda tem 320 mil residências sem luz em decorrência das chuvas

Na Grande São Paulo, cerca de 320 mil residências ainda enfrentam a falta de energia elétrica neste sábado (21), em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região na sexta-feira (20). A Enel, responsável pela distribuição de energia, relatou que 3,8% de seus clientes estão sem luz, enquanto 340 mil já tiveram o fornecimento restabelecido. Na sexta-feira, o número de domicílios sem energia chegou a 666 mil em toda a área metropolitana, com 469 mil na capital paulista. As regiões mais impactadas foram as zonas oeste, leste e norte, além das cidades de Barueri e Osasco.

Os ventos fortes, que alcançaram até 80 km/h, provocaram quedas de árvores e galhos, danificando a infraestrutura elétrica. A Enel ativou seu plano de contingência e intensificou o trabalho das equipes de reparo. A cidade de São Paulo declarou estado de alerta na tarde de sexta-feira devido aos temporais, que cessaram por volta das 19h30. Na manhã deste sábado, a capital não apresentava mais áreas de instabilidade, e não foram observados pontos de alagamento.

A previsão do tempo indica que o dia será marcado por instabilidades e chuvas, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes durante a tarde. Contudo, o risco de novos temporais nos próximos dias parece ter diminuído. Na sexta-feira, a Defesa Civil também emitiu um alerta para o risco de transbordamento em algumas subprefeituras e registrou quedas de árvores, embora não tenha havido relatos de feridos até o momento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira