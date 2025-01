Grandes prêmios marcam encerramento da Campanha Natal do Bem CDL

A magia do Natal foi prolongada em Itamaraju com o emocionante encerramento da Campanha Natal do Bem CDL, realizada nesta terça-feira (7) de janeiro. Comandada pelo diretor de eventos e pelo presidente do CDL, Roberto Carlos, proprietário da loja Sulcau, a campanha sorteou prêmios que transformaram o início de ano de consumidores e vendedores.

Os prêmios principais incluíram uma TV, uma geladeira e uma poupança de R$ 15 mil no Sicoob. Augusto Perovano, que comprou no Hipermercado Casa Grande, levou para casa uma TV; Gedeon Filho, cliente da Porto Pneus, ganhou uma geladeira e Cleber Silva Pereira, também cliente do Hipermercado Casa Grande, foi o grande vencedor da poupança.

Além disso, sorteios extras premiaram clientes com produtos fornecidos pela Sulcau, reforçando o compromisso do CDL com a valorização do comércio local. Em uma ação inédita, vendedores das lojas participantes também foram contemplados com vales-compras, reconhecendo seu papel fundamental no sucesso da campanha.

Os prêmios serão entregues diretamente nas lojas onde as compras foram realizadas, em datas previamente agendadas. Com recorde de engajamento e prêmios de alto valor, a campanha Natal do Bem CDL reafirma sua relevância e impacto positivo para a comunidade de Itamaraju.