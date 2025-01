Gravação de ‘Grey’s Anatomy’ é suspensa por causa de incêndios em LA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os fortes incêndios que atingem Los Angeles e a costa sul da Califórnia afetam a indústria de Hollywood, agitada no início do ano por causa da temporada de premiações.

Depois do SAG Awards ser cancelado, foi a vez do Critic’s Choice Awards ter a realização, programada para domingo (12), adiada. De acordo com o jornal americano Deadline, uma nova data ainda vai ser definida. “Ainda Estou Aqui” concorre no evento na categoria de melhor filme estrangeiro.

Ainda na cidade, Fernanda Torres compartilhou uma foto em seu Instagram mostrando o céu alaranjado da janela do quarto. “Em chamas”, escreveu ela.

Séries como “Grey’s Anatomy”, “NCIS, “The Neighborhood” e “Hacks”, que ganhou dois Globos de Ouro, tiveram as filmagens suspensas pelos estúdios. Programas como Jimmy Kimmel Live! e The Price Is Right também foram interrompidos, segundo a reportagem.

Na noite de terça-feira (7), uma sessão de “Ainda Estou Aqui” para votantes do Oscar teve que ser cancelada devido ao avanço das chamas.

Um chá da tarde promovido pela BAFTA (Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas) foi mais um das dezenas de eventos adiados. O filme brasileiro foi pré-indicado para concorrer na categoria em língua não inglesa.

“A segurança de nossos colegas, amigos e pares em Los Angeles continua sendo nossa maior prioridade e nossos pensamentos estão com todos os afetados.”

