Gravação do programa de Lucas Guimarães tem briga e estrutura precária

Programado para estrear no começo do ano passado, o Eita Lucas!, programa comandado por Lucas Guimarães, foi adiado diversas vezes pelo SBT, mas segue suas gravações. A emissora afirmou que a atração entra no ar em março, no entanto, mesmo após mais de um ano de preparação, os bastidores da atração do marido de Carlinhos Maia seguem caóticos.

A última gravação, que aconteceu na Orla de Atalaia, principal cartão postal de Aracaju (SE), no último domingo (2/2), foi marcada por uma briga no meio do público, gente desmaiando e estrutura um tanto precária para um programa de televisão. Vale lembrar que o programa é bancado pelo próprio Lucas Guimarães, sem dinheiro do SBT envolvido.

Calor e incidentes

De acordo com a coluna Outro Canal, do jornal Folha de S.Paulo, quem resolveu acompanhar as gravações enfrentou uma temperatura de mais de 35° graus debaixo do sol do meio-dia. Havia menos gente do que o esperado, o que fez com que a produção pedisse para que o público chegasse mais perto do público.

Para tentar afastar o calor, entre uma gravação e outra, Lucas Guimarães oferece água e brindes, como bonés, aos presentes. Mesmo assim, uma mulher acabou passando mal, desmaiou e precisou ser socorrida por causa do calor.

Ainda de acordo com a coluna, esse não foi o único incidente registrado no último domingo (2/2). Dois homens e duas mulheres começaram a trocar socos ao lado do palco, que fez com que Lucas, desesperado, tomasse uma atitude. Ao ver a briga, o apresentador pediu que a segurança agisse. “Não tem segurança nessa merda?”, gritou no microfone, irritado.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 A última gravação do Eita Lucas! aconteceu em Aracaju (SE), no domingo (2/2) Reprodução 2 de 6 Lucas Guimarães estreia em março no SBT Reprodução 3 de 6 Lucas Guimarães compartilhou uma mensagem que o comparava com Gugu Liberato Reprodução 4 de 6 O programa de Lucas Guimarães foi cancelado da grade do SBT de 2024 Instagram/Reprodução 5 de 6 Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no leilão beneficente do Instituto Neymar Van Campos/AgNews 6 de 6 Lucas Guimarães com eu quadro de sucesso no Instagram, em Recife Divulgação

Estrutura precária

O que também chamou a atenção é que não existia nenhum indicativo que ali estava sendo gravado um programa do SBT. Lucas Guimarães é que banca toda a produção, sem auxílio financeiro da emissora. A estrutura do palco, porém, precisava de mais atenção: era possível ver tapumes amarelos usados para evitar que buracos fossem visíveis.

Segundo o jornal, a falta de ânimo do público e o despreparo do apresentador eram notórios. Lucas Guimarães até tentava interagir com os presentes, que quase nãos respondiam aos seus pedidos. Em certo momento, o marido de Carlinhos Maia chegou a perguntar quem estava “com fogo no rabo” e se seu “pinto estava marcando” na calça apertada. Que situação!