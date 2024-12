Grave acidente com três motos deixa um motociclista intubado no sudoeste baiano

Uma colisão envolvendo três motocicletas deixou pelo menos um motociclista ferido em estado grave na noite deste domingo (15), por volta das 19h25, próximo ao município de Guanambi, no distrito de Mutãs. A colisão ocorreu na BR-030.

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, identificado como Wesley dos Santos Moreira, 25 anos, trafegava com destino ao trevo de Mutãs rebocando outra motocicleta quando foi atingido por trás por Railton Lima da Silva, que pilotava uma terceira moto.

Devido à violência do impacto, ambos os motociclistas ficaram gravemente feridos e precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Railton Lima da Silva chegou a ser intubado ainda no local do acidente. Em seguida, ambos foram encaminhados para o Hospital Geral de Guanambi (HGG) em uma Unidade de Terapia Intensiva Móvel (UTI Móvel) e uma ambulância.

O terceiro motociclista envolvido no acidente deixou o local antes da chegada da polícia e não foi identificado. As motocicletas envolvidas foram removidas para o pátio do Detran.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e registrar a ocorrência. As causas do acidente estão sendo investigadas.