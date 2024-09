Grave acidente deixa motociclista com ferimentos graves em Itamaraju

Um grave acidente preocupou moradores da Rua 7 de Setembro, numa região entre o centro e o BNH na cidade de Itamaraju, durante a tarde deste sábado (28). Um motociclista sofreu graves ferimentos após colidir violentamente com um veículo utilitário de luxo, de placa SJX-9C48.

O forte impacto o ocupante da moto com lesões graves em membros inferiores, desencadeando uma rápida mobilização de socorristas. A Central do SAMU 192 recebeu o chamado urgente informando que a vítima sofreu ferimentos severos nas pernas e necessitava de atendimento médico imediato.

Numa ação ágil e precisa, os profissionais de saúde prestaram os primeiros socorros ainda no local, após estabilizar a vítima. Que foi devidamente imobilizada, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju, onde passou por exames clínicos detalhados para avaliar a necessidade de cirurgia ou outros procedimentos médicos.

As autoridades policiais estiveram no local do acidente, registrando a ocorrência e auxiliando na remoção dos veículos, para garantir a segurança e a fluidez do trânsito na via. A investigação segue para apurar as situações que resultaram neste incidente trágico.

O grave acidente chama a atenção para a necessidade de prudência e respeito às normas de trânsito, especialmente em trechos movimentados como o da Rua 7 de Setembro. As autoridades alertaram para que motoristas e motociclistas redobrem os cuidados e reforcem o compromisso com a vida, evitando assim mais tragédias como a registrada.