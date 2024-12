Grave acidente em Guanambi envolvendo três veículos deixa um ferido

Um grave acidente de trânsito foi registrado em Guanambi neste sábado (14), evidenciando a crescente preocupação com a segurança nas ruas da cidade, agravada pela falta de intervenções e campanhas educativas por parte da Prefeitura Municipal. O incidente aconteceu na Avenida Honorato Silva Gomes, no bairro Ipanema, envolvendo uma motocicleta e dois carros.

De acordo com informações do Departamento de Fiscalização de Trânsito (DFT) o condutor de uma Fiat Strada desrespeitou a sinalização de “Pare” ao sair da Rua Mário Prado em direção à Avenida Honorato Silva Gomes. Nesse momento, um Corolla trafegava pela via, acompanhado por uma motocicleta. A motocicleta foi atingida pelos dois carros, resultando em uma colisão violenta.

O motociclista foi rapidamente socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhado ao Hospital Geral de Guanambi (HGG). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.