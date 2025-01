Grave acidente na BA-026, em Caculé, deixa uma vítima fatal

Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde deste sábado (4) resultou na morte de um homem de 59 anos na BA-026, em Caculé, no sudoeste da Bahia. O acidente envolveu uma motocicleta Titan 150, conduzida por Olivar Teixeira Prates, e um veículo Gol. A 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada por volta das 13h20 para dar apoio à ocorrência, após a equipe do Samu 192 ter sido chamada ao local.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do Gol envolvido no acidente fugiu do local antes da chegada das autoridades. A vítima, identificada como Olivar Teixeira Prates, foi constatada como morta ainda no local pela equipe médica do Samu. O impacto foi tão grave que a vítima não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a perícia no local, procedendo com a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) em Guanambi. Ambos os veículos foram apreendidos e encaminhados para o pátio da Delegacia Territorial de Caculé, onde o caso está sendo investigado.