Grávida, Bruna Biancardi revela desejo inusitado que teve de madrugada

Bruna Biancardi está grávida, esperando a segunda filha do relacionamento com Neymar, e usou as redes sociais para revelar que teve um desejo inusitado.

Segunda gravidez de Biancardi

Bruna Biancardi está grávida de Neymar pela segunda vez.

A influenciadora e o jogador serão pais de outra menina.

Os dois são pais de Mavie, que tem 1 ano.

Neymar Jr. é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, Mavie, de 1, de Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, filha de Amanda Kimberlly.

Na madrugada desta quarta-feira (29/1), por volta das 2 horas, a influenciadora ficou com vontade de comer arroz com ovo e tomate. “Enquanto fazia as malas, deu vontade de quê? Arroz com ovo e tomate. Fui lá e fiz, né”, contou ela.

Bruna Biancardi e Neymar estão deixando a Arábia Saudita e voltando para o Brasil desde a quebra de contrato entre o jogador de futebol e o Al Hilal, seu ex-clube. A expectativa é que ele seja apresentado como o novo reforço do Santos, time que o revelou para o mundo.