Grávida e com câncer, Isabel Veloso rejeita “imagem de coitada”

Isabel Veloso abriu o coração nesta quinta-feira (10/10) e falou sobre o processo de quimioterapia durante a gravidez. A influenciadora, diagnosticada com câncer em estágio terminal, está grávida de um menino que vai se chamar Arthur.

No desabafo, ela afirmou que não quer que as pessoas sintam pena dela por causa de suas condições. “Quero que seja um momento que vocês não tenham dó de mim, que vocês não fiquem com uma imagem de que eu sou uma coitada”, disse.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 Isabel Veloso 2 de 9 Emocionada, Isabel Veloso revela recordação que fez para o filho Instagram/Reprodução 3 de 9 Após polêmica, Isabel Veloso volta a falar sobre previsão de morte Reprodução/Instagram 4 de 9 Médica de Isabel Veloso fala sobre os riscos após polêmica da gravidez Instagram/Reprodução 5 de 9 Isabel Veloso posa sorridente para as redes sociais Instagram/Reprodução 6 de 9 Isabel Veloso Reprodução/Instagram 7 de 9 Isabel Veloso Instagram/Reprodução 8 de 9 Com câncer terminal, Isabel Veloso anuncia gravidez do primeiro filho Reprodução/Instagram 9 de 9 Isabel Veloso e o marido, Lucas Borbas posam sorridentes durante passeio Instagram/Reprodução

A influenciadora explicou ainda que continua sendo uma “pessoa normal” e que existe muita gente que, assim como ela, luta contra essa “doença traiçoeira”.

“Eu vou mostrar para vocês para que pessoas que falam que se inspiram em mim, continuem se inspirando a querer continuar o tratamento e dizer que o cenário pode mudar de verdade e que o discurso muda muito. Da mesma forma que eu vou me inspirar a continuar, porque não vai ser fácil”, pontuou.

Ela falou ainda que está motivada a fazer uma nova rodada de tratamento por causa do filho. “Apesar de ter sido uma notícia tão ruim [a necessidade da quimioterapia], estou muito confiante. Um filho muda muito todo o nosso contexto. Se fosse o começo do ano, logo depois que tinha recebido a notícia que teria seis meses de vida e que decidi que não faria mais tratamento, seria diferente. Hoje, agora que sou mãe e tenho uma vida que depende de mim, muda tudo. Isso me emociona muito.”

Ela pontuou que muitas pessoas falaram que a criança seria a cura dela, mas que ela não entendia o contexto disso antes. “Hoje, consigo perceber que não necessariamente o Arthur seja a minha cura em um sentido literal, mas, de certa forma, ele estar aqui me faz querer viver. Encontrei um motivo muito mais forte dos que eu já tinha para querer continuar viva. Por mais que os tratamentos que eu faça não tenham previsão de cura, eles me dão mais tempo de vida. É inacreditável como [um filho] muda o contexto da gente.”

A influenciadora contou também que está confiante no tratamento e que ainda não sabe quando vai começá-lo. Além disso, ressaltou que as quimioterapias não oferecem risco de má-formação para o bebê, porém existe a chance de que ela tenha um parto prematuro. “Vamos torcer para ficar tudo bem”, enfatizou Isabel Veloso.