Grávida e radiante, Gisele Bündchen exibe barriguinha ao ir à academia

Gisele Bündchen foi fotografada nesta quarta-feira, 20 de novembro, exibindo sua barriguinha de gravidez enquanto se dirigia ao seu habitual treino em uma academia em Miami.

A modelo chamou atenção ao adotar um look casual, composto por leggings, uma camiseta preta e uma camisa branca sobreposta. O visual descontraído não escondeu as mudanças no corpo, que refletem a gestação.

Gisele está à espera de um filho, fruto de seu relacionamento com Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu. A notícia da gravidez vem despertando grande interesse dos fãs e da mídia, que acompanham de perto a vida da supermodelo.

Veja:

Pregnant Gisele Bündchen puts her baby bump on display for workout session in Miami https://t.co/mygpYgp3yQ pic.twitter.com/1KTXGvnxlF — Gazetize (@Gazetize) November 21, 2024

