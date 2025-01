Grávida? Rafa Kalimann abre o jogo após deixar Carnaval

Desde que Rafa Kalimann foi dispensada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense, a internet foi inundada com boatos sobre uma suposta gravidez da influencer. Um dos motivos teria sido as ausências dela durante os ensaios da agremiação. Em nota, a assessoria da ex-BBB comentou o assunto.

“Rafa Kalimann tem enorme carinho e respeito pela Imperatriz Leopoldinense e pela comunidade da escola, que sempre a acolheu com tanto afeto”, diz a nota enviada ao Gshow.

Rafa Kalimann é dispensada da Imperatriz Leopoldinense

A decisão de retirar Rafa Kalimann do posto de musa foi anunciada pela Imperatriz Leopoldinense, no Instagram, na última quarta-feira (29/1).

“A musa Rafa Kalimann, não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros”, escreveu a escola.

Em nota, a assessoria da escola alegou que Kalimann não aparecia em eventos da agremiação: “Ela foi dispensada pela presidente por não comparecer aos compromissos da escola”.

A influencer, que atualmente namora o cantor Nattanzinho, aproveitou para explicar a ausência nos ensaios. “Esclarecemos que, devido a compromissos previamente assumidos antes da oficialização como musa, não foi possível estar presente em todas as ocasiões como esperado. Ainda assim, Rafa participou sempre que sua agenda permitiu, com dedicação e respeito à escola.”

Por fim, Kalimann agradeceu “imensamente pela parceria” e desejou “à Imperatriz todo o sucesso em sua trajetória brilhante”.