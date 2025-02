Gravidade lunar é simulada pela Blue Origin em missão espacial inédita

Nesta terça-feira (4), a Blue Origin lançou o foguete reutilizável New Shepard em uma missão inédita ao espaço suborbital. Durante o voo, o veículo simulou a gravidade lunar por cerca de dois minutos. O experimento pode contribuir para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à exploração da Lua.

A decolagem ocorreu às 13h (pelo horário de Brasília) a partir do Launch Site One, base da empresa localizada no sul do Texas. A missão foi designada NS-29, por ser o 29º voo do New Shepard, incluindo missões com e sem tripulação.

Tanto o propulsor quanto a cápsula retornaram à Terra em segurança, apesar de um dos três paraquedas da cápsula RSS Kármán Line não ter se aberto completamente – o que não comprometeu o sucesso da aterrissagem.

Como foi o 29º voo do foguete New Shepard

O foguete New Shepard é composto por dois estágios: um propulsor e uma cápsula. Cerca de dois minutos e meio após a decolagem, os dois se separaram. O booster retornou para um pouso vertical controlado, e a cápsula desceu cerca de 10 minutos depois, com o auxílio de paraquedas, pousando no deserto do Texas.

Durante o pouso da cápsula RSS Kármán Line, um dos três paraquedas falhou. Crédito: Blue Origin

Para a simulação da gravidade lunar, a cápsula girou aproximadamente 11 vezes por minuto durante dois minutos, utilizando seus propulsores de controle. O objetivo era testar como equipamentos espaciais se comportam nesse ambiente.

Blue Origin realizou 30 experimentos científicos durante a missão

Segundo um comunicado da Blue Origin, a bordo da cápsula estavam 30 experimentos científicos, sendo 29 relacionados a tecnologias lunares. Os testes envolveram seis áreas principais:

Uso de recursos lunares;

Mitigação de poeira espacial;

Sistemas avançados de habitação;

Sensores e instrumentação;

Tecnologias para pequenas espaçonaves;

Métodos de entrada, descida e pouso.

Mais da metade dos experimentos foi financiada pelo Programa de Oportunidades de Voo da NASA, que busca desenvolver tecnologias para o programa Artemis, iniciativa que pretende estabelecer uma presença humana permanente na Lua.

Segundo o CEO da Blue Origin, Dave Limp, o sucesso da missão pode acelerar pesquisas e reduzir custos. Ele afirmou que, no futuro, a tecnologia pode ser adaptada para simular a gravidade de Marte e de outros planetas.

Dois dos experimentos merecem destaque:

Levantamento Eletrostático de Poeira: analisou como a poeira lunar se comporta ao ser exposta à luz ultravioleta. O estudo ajudará a resolver problemas causados pelo acúmulo de poeira nas missões espaciais.

analisou como a poeira lunar se comporta ao ser exposta à luz ultravioleta. O estudo ajudará a resolver problemas causados pelo acúmulo de poeira nas missões espaciais. Investigação da Combustão na Gravidade Lunar: estudou como o fogo se comporta na gravidade lunar. Os resultados podem tornar mais seguros os habitats lunares para futuros astronautas.

Jeff Bezos (ao centro) foi um dos primeiros turistas espaciais a voar no foguete New Shepard, da Blue Origin, empresa da qual é fundador e CEO. Crédito: Blue Origin

O foguete New Shepard recebeu esse nome em homenagem a Alan Shepard, primeiro americano no espaço. O foguete fez seu primeiro voo não tripulado em 2015, e a estreia com passageiros ocorreu em 20 de julho de 2021, em um voo histórico que contou com o dono da Blue Origin, Jeff Bezos, ao lado de outros três tripulantes. Desde então, o veículo já transportou nove grupos de passageiros, sendo o mais recente em novembro de 2024, com seis turistas espaciais.

Com a simulação da gravidade lunar, a Blue Origin dá um passo significativo para apoiar futuras missões tripuladas à Lua e além.

