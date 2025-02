Gravidez silenciosa: o que é, quais os sinais e como identificar

A gravidez é um momento muito importante na vida de qualquer mulher, seja ela planejada ou não. Isso porque a chegada de um bebê muda completamente a vida dos futuros pais, que precisam se planejar, principalmente de forma financeira. Além disso, acontecem diversas mudanças na vida, no corpo e no psicológico da mulher, que necessita de ainda mais preparação.

Pensando nisso, já imaginou o quanto deve ser complicado descobrir uma gravidez de surpresa, próximo ao momento do parto ou justamente na hora de dar à luz? Isso acontece com muitas mulheres e famílias, e tem um nome: gravidez silenciosa. Nela, a gestante não percebe que está grávida pela falta dos sinais tradicionais, podendo fazer com que ela descubra quando o bebê está nascendo.

Se você nunca ouviu falar dessa condição, ou gostaria de saber mais sobre ela, veja abaixo a matéria que preparamos com as principais informações sobre o assunto. Confira!

O que é a gravidez silenciosa e como identificar

A gravidez silenciosa é um fenômeno raro, em que a mulher não percebe a gestação até fases avançadas, ou até mesmo no momento do parto. Ao contrário da gestação tradicional, ela não apresenta sinais clássicos como o enjoo matinal, o ganho de peso e a ausência de menstruação, dificultando o diagnóstico.

Além disso, os testes de gravidez convencionais podem apresentar resultados negativos, o que contribui ainda mais para o atraso no diagnóstico. Isso pode acontecer pelo horário da coleta da urina, por exemplo. Com isso, a gravidez pode passar despercebida até o terceiro trimestre, ou no momento de dar à luz.

De acordo com estudos recentes, 1 a cada 500 gestantes pode não apresentar sintomas de gestação até a 20ª semana (5º mês de gravidez), e 1 em cada 2.500 gestantes não tem nenhum sintoma ou alteração até o nascimento.

A gravidez silenciosa ainda pode estar associada a riscos, tanto para a mulher, quanto para o bebê, uma vez que não existe acompanhamento pré-natal adequado que permite a avaliação da saúde dos dois.

A gravidez silenciosa é um fenômeno raro, em que a mulher não percebe a gestação até fases avançadas. (Imagem Shutterstock/Foto Prostock-studio)

Sintomas e sinais principais

As características da gravidez silenciosa geralmente são confundidas com outras condições médicas ou, em alguns casos, podem ser muito sutis para que sejam reconhecidos como indicadores de uma gestação. Entre os principais sintomas, estão:

Ausência de menstruação com sangramentos: a mulher não menstrua durante a gravidez silenciosa, mas podem acontecer sangramentos leves que a faz acreditar que não está grávida;

a mulher não menstrua durante a gravidez silenciosa, mas podem acontecer sangramentos leves que a faz acreditar que não está grávida; Pouco ou nenhum aumento do peso: ganhar peso durante a gestação é algo típico, mas pode não ser notado nesses casos, principalmente nas que já estão acima do peso ou possuem um abdômen mais definido;

ganhar peso durante a gestação é algo típico, mas pode não ser notado nesses casos, principalmente nas que já estão acima do peso ou possuem um abdômen mais definido; Movimentos fetais que não são sentidos: pode acontecer dos movimentos do bebê serem confundidos com movimentos intestinais, ou algum desconforto digestivo;

pode acontecer dos movimentos do bebê serem confundidos com movimentos intestinais, ou algum desconforto digestivo; Ausência de sintomas tradicionais da gravidez: diversas mulheres que possuem gravidez silenciosa não apresentam enjoo matinal, inchaço nos seios ou outros sinais considerados clássicos;

diversas mulheres que possuem gravidez silenciosa não apresentam enjoo matinal, inchaço nos seios ou outros sinais considerados clássicos; Sintomas que se confundem: dor abdominal, náuseas, cansaço, sonolência excessiva e aumento da sensibilidade dos seios podem ser confundidos com sintomas de TPM, alimentação, exposição ao Sol em excesso ou insônia;

dor abdominal, náuseas, cansaço, sonolência excessiva e aumento da sensibilidade dos seios podem ser confundidos com sintomas de TPM, alimentação, exposição ao Sol em excesso ou insônia; Feto pequeno: pode não se perceber uma diferença muito grande na barriga;

Algumas mulheres podem nunca chegar a ter barriga saliente, por alguns motivos como:

Abdômen longo, onde existe mais espaço para que o útero se desenvolva para cima em vez de para fora, dando a impressão de barriga menor;

Excesso de peso, onde a barriga pode ser confundida com aumento de peso;

Músculos do abdômen mais fortes, em que a barriga não fica tão aparente e o bebê pode se desenvolver mais próximo da coluna.

Dor abdominal, náuseas, cansaço, sonolência excessiva e aumento da sensibilidade dos seios podem ser confundidos com outras condições. (Imagem: Prostock-studio/Shutterstock)

Causas da gravidez silenciosa

As principais causas podem ser:

Menstruação irregular: pode ser causada por diferentes causas, como a síndrome do ovário policístico, transtornos alimentares, excesso de atividade física, perimenopausa e doenças hormonais;

pode ser causada por diferentes causas, como a síndrome do ovário policístico, transtornos alimentares, excesso de atividade física, perimenopausa e doenças hormonais; Medo da gravidez: isso pode ocasionar negação e a atribuição dos sintomas a outras causas;

isso pode ocasionar negação e a atribuição dos sintomas a outras causas; Estar lactante: nessa fase, há uma falta de menstruação e excesso de cansaço, sono e dor nas costas, o que é normal. Por isso, a gravidez pode passar despercebida;

nessa fase, há uma falta de menstruação e excesso de cansaço, sono e dor nas costas, o que é normal. Por isso, a gravidez pode passar despercebida; Sobrepeso e obesidade: pode causar alterações na menstruação e pode não ser possível sentir de forma clara os movimentos fetais, principalmente em casos de maior peso.

Outra causa possível é o uso de anticoncepcionais, como pílulas e injeções. Apesar de serem seguras, elas apresentam um risco mínimo de falha, o que pode causar uma gravidez em caso de relação sexual não protegida.

Como é feito o diagnóstico

Esse diagnóstico pode ser desafiador, já que os sintomas tradicionais não aparecem ou são minimizados. Diversas vezes, a mulher descobre a gestação somente durante um exame de imagem, como um ultrassom de rotina, ou ao consultar o médico por outros motivos, como dor no abdômen e desconforto sem causa aparente.

Em caso de suspeita de gestação silenciosa, exames de imagem e de sangue para medir o nível de hCG, o hormônio da gravidez, são importantes para confirmar a gestação. A partir do momento da confirmação da gravidez, o acompanhamento pré-natal precisa ser iniciado imediatamente.

A mulher pode não perceber a gravidez pela ausência de barriga saliente. (Imagem: Freepik)



Riscos de não notar a gravidez

O principal risco de uma mulher que não sabe que está grávida é a falta de um acompanhamento pré-natal adequado. Outro problema é a mulher continuar tendo hábitos que podem ser prejudiciais ao bebê, como a ingestão de bebidas alcoólicas, ou o uso de cigarros e medicamentos contraindicados na gravidez. Além disso, pode acontecer uma falta de nutrientes fundamentais para o desenvolvimento correto e crescimento do feto, como o ácido fólico.

A gravidez silenciosa ainda aumenta o risco da mulher de ter condições médicas como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, ou que o bebê tenha alguma alteração genética ou condição de saúde específica, que pode pôr em risco a vida da mãe e do bebê.

Tenho gravidez silenciosa, e agora?

Caso você tenha a suspeita de uma gravidez silenciosa, o mais importante é consultar um médico e fazer um exame, para confirmar ou descartar a gestação. Se a gravidez for confirmada, é importante que o pré-natal seja iniciado o mais rápido possível, uma vez que ele é fundamental para monitorar a saúde da mãe e do bebê, identificando possíveis complicações.

De forma resumida, o que se pode fazer:

Consultar um médico para fazer um exame de gravidez;

Se o resultado do exame for positivo, iniciar o pré-natal o mais rápido possível;

Realizar exames de ultrassom;

Ajustar a dieta e o estilo de vida;

Tomar vitaminas, como ácido fólico;

Fazer acompanhamento médico constante.

Nesses casos, o teste de gravidez caseiro pode não dar positivo, sendo preciso um exame em laboratório. (Imagem: Freepik)

Onde fica o bebê durante a gravidez silenciosa? Durante a gravidez silenciosa, o bebê fica dentro do útero, assim como uma gravidez normal. A diferença é que a mulher não percebe a gravidez até estar no parto. A mulher menstrua durante a gravidez silenciosa? Não. Porém, ela pode ter sangramentos vaginais leves, que podem ser confundidos com menstruação, ainda mais em mulheres com ciclos menstruais irregulares. A barriga da mulher cresce durante a gravidez silenciosa? Sim, a barriga pode crescer durante a gravidez silenciosa, mas nem sempre de forma perceptível. Isso porque a mulher não apresenta os sinais tradicionais de gravidez nessa condição.

As informações presentes neste texto têm caráter informativo e não substituem a orientação de profissionais de saúde. Consulte um médico ou especialista para avaliar o seu caso.

