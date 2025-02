Gre-Nal 444: Grêmio e Internacional empatam em jogo movimentado

Grêmio e Internacional fizeram o Gre-Nal 444 na noite deste sábado (8/2), na Arena do Grêmio, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em jogo movimentado com pênalti e expulsão “diferente” de Roger Machado, o clássico terminou empatado em 1 x 1.

O Grêmio abriu o placar de pênalti, com o dinamarquês Martin Braithwaite, aos 24 minutos da etapa final. No entanto, no ataque seguinte, o Internacional chegou ao empate com gol de cabeça de Fernando.

Momento que chamou atenção foi a expulsão de Roger Machado, treinador do Colorado. Após o auxiliar tomar o cartão vermelho, seguindo o regulamento da competição, o técnico do Inter foi expulso automaticamente.

De acordo com as regras da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), “… o técnico principal da equipe será responsável direto pela equipe e pela conduta disciplinar dos integrantes de sua comissão técnica.” Assim, “sendo constatada pelo árbitro da partida infração disciplinar passível de expulsão praticado por integrante da citada comissão técnica os dois profissionais (treinador e integrante da comissão técnica) serão retirados do reservado.”

O próximo jogo do Grêmio será na próxima terça-feira (11/2), contra o Pelotas, em casa, a partir das 21h30. Já o Internacional visita o São Luiz, na quarta-feira (12/2), às 22h.