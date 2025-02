Grécia declara estado de emergência em Santorini após série de terremotos

Na última quinta-feira (7), a Grécia instaurou um estado de emergência em Santorini devido a uma série de terremotos que forçaram a evacuação de mais de 11 mil residentes e turistas. Desde o último domingo, a ilha tem enfrentado tremores frequentes, sendo o mais intenso registrado com uma magnitude de 5,2. As autoridades locais emitiram alertas sobre a possibilidade de deslizamentos de terra, resultando no fechamento de escolas e na mobilização de equipes de resgate.

A evacuação da ilha foi significativa, com aproximadamente 7 mil pessoas deixando Santorini por balsa e outras 4 mil utilizando voos comerciais. O estado de emergência, que se estenderá até o dia 3 de março, visa garantir que as necessidades da população sejam atendidas durante esse período crítico. O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, fez uma visita à ilha e pediu tranquilidade aos cidadãos, assegurando que o governo está preparado para oferecer suporte.

Até o momento, não foram reportados danos graves em Santorini, mas as autoridades permanecem em alerta para a possibilidade de um terremoto mais forte. A atividade sísmica na região é considerada sem precedentes, e especialistas indicam que pode persistir por semanas ou até meses. Santorini, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e atrativos turísticos, é uma das áreas mais vulneráveis a terremotos na Europa. As medidas de emergência implementadas visam proteger a população e minimizar os riscos associados a novos tremores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA