Grêmio pede investigação após suspeita de injúria racial no Gre-Nal

O Grêmio divulgou uma nota oficial condenando um suposto ato de injúria racial que teria sido cometido por um torcedor do Internacional durante o Gre-Nal do último sábado (19), que resultou na vitória do time rival por 1 a 0. O clube solicitou que as autoridades investiguem o incidente, que foi registrado em um vídeo onde um torcedor faz gestos que podem ser interpretados como injúria racial. A entidade “Observatório da Discriminação Racial no Futebol” também se posicionou, afirmando que acompanhará o desenrolar do caso. Em outra situação, o goleiro Caíque, que foi reserva na partida, está sendo acusado de agredir uma criança após o clássico.

Os pais da criança registraram um Boletim de Ocorrência, relatando que o jogador lançou um objeto que atingiu o filho deles, causando uma marca vermelha no peito da criança. Até o momento, o Grêmio não se manifestou sobre essa acusação e deve conduzir uma investigação interna. Com a derrota no clássico, o Grêmio caiu para a 12ª posição no Campeonato Brasileiro, somando 35 pontos. O próximo desafio da equipe será contra o Atlético-GO, marcado para o próximo sábado (26). A situação do clube no campeonato se torna cada vez mais delicada, e a pressão por resultados positivos aumenta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira