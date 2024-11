Gretchen relembra momento com Van Damme e detona ator: “Arrogante”

Gretchen passou por um momento para lá de inusitado com o ator Van Damme durante um programa do Domingo Legal, do SBT, em 2001. Enquanto fazia uma performance no programa, o artista dançou com a cantora. Entretanto, ele colocou as mãos na frente das partes íntimas na sequência, como se tentasse esconder que estava excitado.

A Rainha do Rebolado não poupou críticas ao ator e disse que Van Damme foi o artista “mais arrogante” que conheceu. Gretchen ainda explicou que ele não fez questão nenhuma de interagir com ela.

“Teve toda aquela cena e quando entrou o intervalo, fingiu que nunca tinha me visto. Muito arrogante, nem um pingo simpático. Ele é o artista mais arrogante que conheci”, disse no Sabadou com Virginia.

Gretchen rebate críticas por uso de peruca: “Qual o problema?”

Gretchen usou uma rede social para falar, mais uma vez, sobre a condição que provocou a queda de seu cabelo. A cantora sofre de alopecia e tem recebido críticas pelo uso de perucas.

“Eu respondo os que falam mal para mostrar que existem pessoas mal amadas, infelizes, que não tem amor-próprio. Qual o problema da pessoa não ter cabelo, ter alopecia? Escreveram que o cabelo não era meu. E daí? O que você tem a ver com isso?”, disse a artista de 65 anos em um vídeo publicado na quinta-feira (31/10).

Ela ainda explicou que sofre com “alopecia progressiva” e que isso significa que o cabelo vai cair ainda mais. Para contornar o problema, ela passará por um transplante após o Carnaval. “Enquanto não faço, vou usar mega hair, lace, colado, do jeito que eu quiser. Eu não vou raspar definitivamente o meu cabelo”, enfatizou.