“Greve” de ex-BBB: saiba com quem a Globo rescindiu contrato

Depois de alguns ex-participantes do BBB24 reclamarem da falta de oportunidades depois do programa, a Globo antecipou a rescisão de contrato de alguns deles. Recentemente, Juninho, Michel, Nizam, Maycon e Thalyta usaram as redes sociais para desabafar que não estavam faturando com publicidades por empecilho da emissora.

O documento, que tinha prazo até 31 de julho, foi encerrado nesta terça-feira (21/5) e, a partir de agora, além dos nomes já citados na “greve”, Lucas Pizane, Marcus Vinicius e Giovanna podem fazer trabalhos com marcas e outros segmentos, sem precisar de autorização da Vênus Platinada.

As informações foram dadas pelo portal Leo Dias. Segundo o colunista, eles receberam o comunicado por e-mail, enviado pelo setor comercial da Globo.

A orientação é de retirem do perfil das redes sociais o endereço corporativo cedido pela empresa, enquanto ainda estavam na casa mais vigiada do Brasil.

Aos que estão cumprindo algum contrato, a Globo garantiu que dará todo respaldo para que o acordo seja finalizado.

Outros ex-participantes, como Giovanna Pitel, Fernanda e Beatriz, assinaram um novo contrato com a Globo, para integrar o elenco de alguns canais da casa, como o Multishow.