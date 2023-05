Greve de rodoviários piora situação do transporte público, diz Bruno Reis

A efetivação da greve dos rodoviários pode piorar a situação financeira do transporte público de Salvador. A avaliação é do prefeito Bruno Reis. A categoria aprovou o estado de greve na semana passada, após não chegar a um acordo com as empresas de ônibus.

“A greve penaliza a população que vai ficar sem transporte público, mas a greve também agrava ainda mais o sistema de transporte. As empresas que atuam em Salvador como as empresas que atuam no Brasil estão em graves dificuldades financeiras, uma greve pode acarretar, por exemplo, no final do mês não ter os recursos pra pagar os salários da categoria”, disse o prefeito, nesta segunda-feira (15).

Segundo Resi, o impacto financeiro é grande quando há paralisação. “Quando a empresa deixa de rodar um dia, dois dias, isso impacta no seu faturamento. Nós temos duas bacias aqui em Salvador, elas devem faturar em média aí, devem entrar de receita no sistema, algo em torno de R$ 1 milhão, você imagina o que é R$ 2 milhões a menos no final do mês, foram dois dias de greve, R$ 3 milhões se forem três dias. Não vai ter dinheiro pra pagar”, afirmou. Ele lembrou do caso da empresa CSN que acabou falindo, devido aos problemas financeiros.

Ele disse ainda que espera que a categoria e as empresas possam chegar a um acordo para evitar a greve e sugere que a Justiça do Trabalho medie a negociação. “Caso não cheguem o entendimento vão pra justiça do trabalho, que é um ambiente responsável pra regular e decidir, né?”, disse.