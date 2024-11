Grimes, ex de Musk, diz que ele está ‘irreconhecível’ e expõe disputa

A cantora Grimes, ex-namorada de Elon Musk, fez um desabafo contundente nas redes sociais, revelando dificuldades emocionais e legais envolvendo a convivência com um de seus três filhos com o bilionário. Segundo ela, Musk apresenta um comportamento que considera “irreconhecível” desde o término do relacionamento.

Grimes, cujo nome verdadeiro é Claire Boucher, utilizou a plataforma X (antigo Twitter e agora controlado por Musk) para compartilhar um relato pessoal detalhado. Em resposta a um internauta, a artista, de 36 anos, expôs os desafios que enfrentou nos últimos anos, tanto em sua vida profissional quanto na batalha judicial pela guarda dos filhos.

Ao falar sobre maternidade, a cantora escreveu: “Ter bebês te despedaça e te reconstrói. Bebês são como dez mil aulas de filosofia sobre coisas que você só pode aprender vivendo essa experiência”. Em seguida, ela descreveu a disputa judicial pela guarda das crianças: “Passei um ano lutando em um estado com direitos terríveis para mães. Usaram meus posts no Instagram e meu trabalho como modelo como argumentos para dizer que eu não deveria ter a guarda dos meus filhos”.

Grimes também abordou o impacto emocional da situação. “Durante esse período, me distanciei do amor da minha vida, que se tornou irreconhecível para mim. Tive que lidar com isso contando com uma fração dos recursos dele, e sem a experiência estratégica ou o QI que ele tem”, desabafou. Ela ainda revelou que ficou cinco meses sem ver um de seus filhos. “Isso é apenas o que posso compartilhar publicamente, já que grande parte do que vivi precisa permanecer em sigilo.”

Grimes e Elon Musk namoraram entre 2018 e 2021. Juntos, tiveram três filhos, enquanto o bilionário é pai de 12 ao todo. O relato da cantora trouxe à tona questões sobre as dificuldades enfrentadas em disputas familiares e as complexidades de se relacionar com uma figura pública tão poderosa.

Veja o relato:

My new shit is so elevated beyond that – after everything I’ve been thru – I am keeping the best of book 1 for the new stuff but I’ve never been better in my life than right now, and I spent a lot of my time off with babies getting in my ten thousand hours of creative writing and…

— ?????? ⏳ (@Grimezsz) November 20, 2024