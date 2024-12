Grok: X adiciona e remove rapidamente novo gerador de imagens; entenda

Neste sábado (6), alguns usuários do X (antigo Twitter) notaram a chegada de um novo gerador de imagens chamado Aurora. Muitos aproveitaram a novidade para compartilhar imagens realistas geradas por inteligência artificial.

Mas, pelo visto, a ferramenta foi retirada rapidamente do ar. No domingo (9), o Aurora desapareceu da plataforma. Segundo uma postagem de Elon Musk no X, o gerador de imagens foi liberado antes da hora e ainda está na fase beta de testes, mas “vai melhorar rápido”.

O que foi revelado sobre o novo gerador de imagens do Grok

O Aurora foi liberado brevemente neste sábado (7);

O TechCrunch descobriu que o novo modelo funciona com poucas restrições e cria até personagens protegidos por direitos autorais e figuras públicas ;

; A falta de restrições, no entanto, não é surpreendente e já acontecia também com o gerador de imagens original do Grok;

Em um exemplo destacado abaixo, um usuário do X mostrou imagens geradas pela IA de Ray Romano e Adam Sandler.

A chegada (e a suspensão) do Aurora acontece alguns dias depois do X tornar o Grok 2 gratuito para uso, embora com limitações para não assinantes de Premium.

Grok é o assistente de IA do X

A xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, lançou o Grok no ano passado como um “assistente de IA bem-humorado”;

Até aqui, ele estava disponível apenas para assinantes Premium;

Em agosto, a xAI adicionou um recurso de geração de texto para imagem ao Grok;

(Imagem: Mojahid Mottakin/Shutterstock)

Segundo relatos, a empresa começou a testar a versão gratuita do Grok no mês passado. Tornar o chatbot disponível para todos pode ajudá-lo a competir com a concorrência, como o ChatGPT da OpenAI, o Google Gemini, o Microsoft Copilot e o Claude da Anthropic.

O próximo passo de Elon Musk para tentar fazer a sua startup de inteligência artificial (IA) superar os rivais será lançar um aplicativo dedicado para o Grok.

