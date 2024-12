Grupo armado furta cabos de energia em linha da Supervia no Rio e provoca fechamento de estações

Um incidente de furto de cabos de energia afetou a operação dos trens no ramal Belford Roxo da Supervia na manhã desta terça-feira (17). Um grupo de dez homens armados levou aproximadamente 600 metros de fiação nas proximidades da estação Pavuna. Como resultado, o ramal está enfrentando sérias restrições, com nove estações atualmente fechadas. Atualmente, o serviço no ramal Belford Roxo está limitado ao trecho entre Central do Brasil e Mercadão de Madureira. Os passageiros que utilizam essa parte da linha podem enfrentar longos intervalos, que podem chegar a 60 minutos entre os trens.

A Supervia está empenhada em restaurar a normalidade do serviço, mas ainda não há uma previsão clara para a normalização. Por volta da 0h30, agentes de segurança perceberam uma instabilidade no sistema elétrico entre as estações Triagem e Belford Roxo, o que levou à descoberta do furto. A Polícia Militar foi chamada para a situação e informou que está intensificando o patrulhamento na área, com o objetivo de localizar e prender os responsáveis pelo crime.

As estações que permanecem em operação incluem Central do Brasil, São Cristóvão, Maracanã, Mangueira/Jamelão, Triagem, Jacarezinho, Del Castilho, Pilares, Tomás Coelho, Cavalcanti e Mercadão de Madureira. Por outro lado, as estações que estão fechadas devido ao furto são Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho, Costa Barros, Pavuna/São João de Meriti, Vila Rosali, Agostinho Porto, Coelho da Rocha e Belford Roxo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira