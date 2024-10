Grupo chinês decreta produtos da Intel um risco de segurança

A Associação de Cibersegurança da China determinou que os produtos da Intel vendidos no país passarão por uma avaliação de segurança obrigatória.

Segundo a CNN, o órgão chinês afirmou que a empresa americana tem “prejudicado repetidamente” a segurança nacional e os interesses do país. Em resposta, a Intel declarou que a segurança e a qualidade de seus produtos sempre foram prioridade.

“Manteremos diálogo com as autoridades competentes para esclarecer quaisquer dúvidas e reafirmar nosso compromisso com a segurança e a qualidade dos produtos”, declarou a empresa em comunicado oficial.



Leia Também: Nasa compara imagens dos telescópios Webb e Hubble do aglomerado NGC 602