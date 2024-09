Grupo Cidade apresenta seu mascote, Cidinho, em grande evento no Beach Park

O Grupo Cidade de Comunicação promoveu um animado e inesquecível evento no Beach Park, quando reuniu todos os colaboradores e seus familiares para apresentar seu novo mascote, o Cidadão, também chamado de Cidinho, no primeiro dia do mês de setembro de 2024. Os sócios-proprietários da empresa, Mayara Silva, Gaída Dias e Michael Dias, recepcionaram a equipe na grande festa.

Com cerimonial assinado por Kriative by Michelly Camelo, o momento teve decoração de Patricia Aquino, flores da Brava Flores, balões de Laura Balões, caixas de Carinho Criação, sacolinhas de Nanne Criações, livrinho de Tecnograff, lápis de cor de Delta Artigos Escolares e blusas de SVC Camisetas.

Stylo A do Brasil crivou a música, o som e o telão da solenidade, que foi roteirizada por Alexandre Saveh e apresentada por Luciana Ribeiro, enquanto Miriam Pontes Confeitaria assumiu o bolo e os doces.

Novo mascote do Grupo Cidade de Comunicação, o Cidadão, ou Cidinho, foi criado para ser símbolo de alegria, informação e conexão com o público cearense, representando os valores da empresa: inovação, credibilidade e proximidade com as pessoas.

Com um visual cativante e uma personalidade carismática, o personagem foi desenvolvido para interagir com crianças e adultos, levando a marca do GCC para todos os cantos do Ceará de uma forma leve e divertida, estampando o rosto das campanhas, ações e dos eventos do maior complexo de mídia cearense.