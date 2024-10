Grupo de deputados se une para “cancelar” homenagem a Silas Malafaia na AL-BA: “Vexame para nosso país”

O trio de deputados estaduais Fabíola Mansur (PSB), Hilton Coelho (Psol) e Olívia Santana (PCdoB) se juntaram para impedir a entrega da mais honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) ao pastor Silas Malafaia. Conforme publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (24), o grupo de parlamentares apresentou um Projeto de Resolução (PRS) para revogar o Projeto de Lei aprovado que prevê a consagração da Comenda Dois de Julho ao líder religioso.

A honraria foi aprovada pelos deputados da AL-BA no ano passado, tendo os votos contrários de Fabíola Mansur e Hilton Coelho. Na oportunidade, o projeto foi votado em discussão única. A entrega da Comenda foi oficializada no dia 17 de setembro, após publicação no Diário Oficial, o que gerou a revolta movimentos sociais.

Os deputados afirmaram que a homenagem para Silas Malafaia é inconstitucional e classificaram a dedicação da honraria ao pastor como um “vexame para o país”. Além disso, o trio relembrou que a Comenda proposta pelo deputado Samuel Jr. (Republicanos) foi sugerida sob a justificativa das ações de Malafaia em prol da “heteronormatividade”.