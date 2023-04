Grupo de trabalho da Câmara começa a debater ampliação da licença-paternidade

Um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados formado por 14 parlamentares de diversos partidos, sendo majoritariamente mulheres, começou a discutir a possibilidade de mudanças nas leis trabalhistas. Um dos principais assuntos do debate é a ampliação do prazo da licença paternidade, que, atualmente, é de apenas 5 dias, com a possibilidade de ser estendido por 15 dias se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã. O grupo de trabalho vai realizar ações até o mês de agosto e depois criar um relatório com algumas sugestões e propostas em relação à mudanças nas leis trabalhistas. O objetivo do grupo é diminuir a desigualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres. A coordenadora do grupo é a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que disse ser “urgente” a necessidade dessa discussão para que o mercado torne mais igualitários homens e mulheres. A licença-paternidade foi um direito adquirido pela Constituição de 1988.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha