Grupo Idroove é selecionado para aceleração pela Venture Hub no Projeto Alavanca

Iniciativa visa Estruturar Empresas para Crescimento Sustentável

O Grupo Idroove foi escolhido para integrar o Projeto Alavanca, promovido pela reconhecida aceleradora de startups, Venture Hub. Este marco estratégico representa um avanço significativo na trajetória do grupo, que agora se prepara para escalar seu modelo de negócios e consolidar sua posição no mercado.

O Projeto Alavanca tem como foco a aceleração de startups em diferentes segmentos, priorizando a validação de mercado, aumento da tração, conexões empresariais e captação de investimentos. A iniciativa fornece o suporte e as ferramentas necessárias para que as empresas possam crescer de forma sustentável, visando resultados concretos e duradouros.

O Grupo Idroove celebra essa nova fase com otimismo, reforçando a confiança no caminho trilhado. “Trabalhamos para criar um ecossistema sustentável, transformando vidas e realizando sonhos”, destaca a empresa, sublinhando o impacto positivo que a aceleração deverá trazer para sua evolução.

Saiba mais em – https://www.instagram.com/grupoidroove/

Com operações em Manaus e Fortaleza, o Grupo Idroove surgiu com o propósito de romper as limitações de crescimento de uma loja convencional de compra e venda de veículos. A partir dessa visão, desenvolveu a Idroove Car, uma franquia escalável na qual os franqueados se tornam sócios e recebem treinamento específico em processos e responsabilidades.

Para promover o desenvolvimento pessoal e de soft skills dos colaboradores, a plataforma EuSou foi implementada. Além disso, visando a padronização e o aperfeiçoamento de hard skills, foi criada a Escola Idroove.

Paralelamente, o grupo desenvolveu o Gestcar, um software voltado para a gestão de lojas automotivas, e o Idroove Plan, que oferece planos financeiros customizados para os clientes. Para reforçar o relacionamento com parceiros e consumidores, o Clube Idroove foi lançado, funcionando como um sistema de afiliação que proporciona benefícios exclusivos.

Cada projeto integra o ecossistema Idroove, contribuindo para a construção de um futuro sustentável e próspero, impactando positivamente a vida de seus colaboradores, parceiros e clientes.

Veja mais em – https://www.youtube.com/@grupoidroove