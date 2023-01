Grupo itamarajuense busca patrocínio para campeonato em Conceição da Barra

Uma equipe de formulada por 6 jovens itamarajuenses, vencedores do campeonato municipal de Dança na cidade de Mucuri. Tenta representar “Itamaraju”, no estado capixaba no próximo dia 04 de fevereiro. O projeto, desenvolvido pelos jovens que enfrentam a adversidade no cotidiano em realizar o sonho através da arte corporal. Agora, eles buscam patrocínio para fazer a viagem.

Os jovens estão inscritos no Festival de Verão 2023 em Conceição da Barra, no evento que encerra a campanha “DIAS MELHORES VERÃO”, que atraiu turistas de vários pontos do Brasil.

“Como investimento o grupo busca atrair patrocinadores que invista na arte e cultura, com passagens e estadia durante a realização da competição, sendo possível alavancar o nome do município e parcerias”, explicou uma das integrantes do grupo.

Apoio para viagem

Eles garantiram vaga para a competição, em Conceição da Barra, mas precisam de patrocínio para conseguir fazer a viagem. O destaque na cidade de Mucuri acendeu o desejo do grupo em inscrever neste novo evento. “O talento somente é menor que o sonho”, investir nos sonhos abre portas para pessoas talentosas, destaca um dos integrantes.