Grupo terrorista Hamas adia troca de prisioneiros com Israel; governo israelense classifica como ‘violação total’ da trégua

O grupo terrorista Hamas anunciou, nesta segunda-feira (7), o adiamento por tempo indefinido da próxima troca de reféns e prisioneiros sob um frágil acordo de trégua com Israel, acusando-o de não cumprir com seus compromissos. A próxima libertação, que estava marcada para sábado, previa três reféns israelenses em troca de centenas de prisioneiros palestinos.

“A libertação dos prisioneiros (reféns israelenses), que estava programada para o próximo sábado, 15 de fevereiro de 2025, será adiada até novo aviso, dependendo do cumprimento do que foi acordado pela ocupação e dos compromissos retroativos das últimas semanas. Reafirmamos o nosso comprometimento com os termos do acordo, desde que a ocupação os cumpra”, disse Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qassam, em um comunicado.

Israel classifica como ‘violação total’ da trégua o anúncio do Hamas de adiar a libertação de reféns. Israel e o Hamas estão no meio de um cessar-fogo de seis semanas durante o qual o Hamas está libertando dezenas de reféns capturados em seu ataque de 7 de outubro de 2023 em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos. Os dois lados realizaram cinco trocas desde que o cessar-fogo entrou em vigor no mês passado, libertando 21 reféns e mais de 730 prisioneiros.

em atualização

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira