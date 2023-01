Grupos da Copa do Nordeste estão definidos; veja como ficaram

A Copa do Nordeste tem completamente definidos os seus dois grupos. Classificados no domingo (8), Vitória, CSA, Ferroviário e Santa Cruz foram alocados nas duas chaves do torneio, que já tinham outros 12 times garantidos por antecipação.

O Leão fica no grupo A, que tem Sport, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Atlético de Alagoinhas, Fluminense-PI e Ferroviário, que também passou pela eliminatória, ao vencer o Confiança.

O CSA e Santa Cruz ficaram no grupo B, que conta ainda com Bahia, Ceará, Náutico, ABC, Campinense e Sergipe.

Como o regulamento da Copa do Nordeste prevê que os clubes de um grupo enfrentem os do outro, pelo menos um clássico Ba-Vi está garantido na competição. Ainda não é possível afirmar quando, pois pode ser na segunda ou na sexta rodada, mas é certo que o mando de campo será tricolor.

Com a ida do Vitória para o grupo A, o Bahia enfrentará dois times do mesmo estado na fase de grupos. O duelo contra o Atlético de Alagoinhas acontecerá no dia 17 ou 18 de fevereiro, com mando de campo do Carcará.

A fase de grupos da Copa do Nordeste está prevista para começar no final de semana de 21 e 22 de janeiro. Nos próximos dias a CBF divulgará a tabela detalhada do torneio.

Com a classificação de Vitória, Santa Cruz e Ferroviário, os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará ficaram com três representantes cada. Alagoas acabou com dois após o CSA se garantir. Os outros cinco estados da região têm um time cada.



Confira os grupos da Copa do Nordeste:

GRUPO A

Sport

Fortaleza

CRB

Sampaio Corrêa

Atlético-BA

Fluminense-PI

Vitória

Ferroviário

GRUPO B

Ceará

Bahia

Náutico

ABC

Campinense

Sergipe

CSA

Santa Cruz