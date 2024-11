GTIN e Nota Fiscal: Tudo o Que Você Precisa Saber

Se você emite notas fiscais para vender produtos, já deve ter ouvido falar de GTIN.

Mas você sabe exatamente o que é, como ele funciona e por que ele é tão importante para notas fiscais?

GTIN (Global Trade Item Number) e nota fiscal andam de mãos dadas quando falamos de comércio e conformidade fiscal no Brasil.

Se você quer evitar erros no preenchimento da NF-e e manter sua empresa dentro da lei, continue lendo.

O Que é GTIN e Por Que Ele é Importante?

GTIN é um código numérico único que identifica produtos no mundo todo.

Ele está por trás de códigos de barras como o EAN-13, aqueles que você vê em produtos no supermercado.

Mas o GTIN não é só sobre o código de barras.

Ele conecta informações específicas do produto, como marca, tamanho, peso e variações.

No contexto da nota fiscal, o GTIN é essencial para:

Identificar o produto de forma padronizada.

Garantir a rastreabilidade nas transações.

Atender exigências fiscais do governo.

Se o seu produto tem GTIN, ele precisa estar na sua NF-e.

Por Que o GTIN Está Presente na Nota Fiscal?

Você pode estar se perguntando:

“Por que o GTIN é obrigatório na nota fiscal?”

A resposta está na busca por mais transparência e controle nas operações comerciais.

Com o GTIN na NF-e, o governo consegue:

Rastrear produtos na cadeia de distribuição.

Identificar irregularidades, como a venda de itens não registrados.

Simplificar a fiscalização e reduzir a sonegação fiscal.

Além disso, o GTIN ajuda a evitar erros de cadastro e garante que o consumidor receba exatamente o produto que comprou.

Como Informar o GTIN na Nota Fiscal?

Adicionar o GTIN na sua nota fiscal é mais simples do que parece, mas é importante fazer do jeito certo.

Aqui está como funciona:

Tenha o GTIN Cadastrado no Sistema

Antes de mais nada, certifique-se de que o GTIN do seu produto está registrado no seu sistema de emissão de notas fiscais. Use o Campo Correto na NF-e

Ao preencher a NF-e, inclua o GTIN no campo “cEAN” (Código EAN).

Se o produto estiver embalado em um lote ou caixa, insira o GTIN do volume no campo “cEANTrib”. Preencha Apenas Para Produtos Com GTIN

Se o seu produto não possui GTIN, preencha o campo com a palavra “SEM GTIN”.

Isso evita rejeições na validação da NF-e.

Quais Produtos Precisam Ter GTIN na Nota Fiscal?

Nem todos os produtos exigem GTIN na NF-e, mas muitos estão obrigados a seguir essa regra.

Produtos Que Precisam de GTIN

Itens do setor alimentício, como bebidas e alimentos embalados.

Medicamentos e produtos de saúde.

Produtos de higiene pessoal e cosméticos.

Eletrônicos e eletrodomésticos.

Se o seu produto está registrado com um GTIN, você é obrigado a incluí-lo na nota fiscal.

O Que Acontece Se o GTIN Não For Informado na NF-e?

Ignorar o GTIN pode trazer problemas sérios para a sua empresa.

Erros na Validação da Nota

O sistema da Receita Federal rejeita notas fiscais sem GTIN quando ele é exigido.

Isso significa que você não poderá concluir a venda ou movimentar o estoque.

Multas e Penalidades

Além de rejeitar a nota, a falta do GTIN pode gerar multas.

Essas penalidades variam de estado para estado, mas podem ser significativas.

Problemas de Rastreabilidade

Sem o GTIN, a rastreabilidade do produto fica comprometida, o que pode causar problemas em recalls ou auditorias fiscais.

Vantagens de Usar o GTIN na Nota Fiscal

Se incluir o GTIN na NF-e é uma obrigação, ele também traz muitos benefícios para sua empresa.

Conformidade Fiscal

Com o GTIN na nota, você atende todas as exigências legais e evita complicações com a Receita Federal.

Rastreabilidade Completa

O GTIN permite rastrear o produto desde a fabricação até a venda final, garantindo mais segurança para a cadeia de distribuição.

Redução de Erros

Com um código único para cada produto, o risco de confusão ou registros duplicados é eliminado.

Facilidade de Cadastro

O GTIN padroniza as informações do produto, simplificando o cadastro e a integração com sistemas de gestão.

Mais Confiança no Mercado

Empresas que usam GTIN mostram compromisso com a qualidade e a transparência, ganhando mais confiança dos consumidores e parceiros.

FAQs Sobre GTIN e Nota Fiscal

O Que Significa GTIN?

GTIN é a sigla para Global Trade Item Number, um identificador único usado globalmente para rastrear produtos.

Todo Produto Precisa de GTIN?

Não.

Produtos artesanais ou itens sem registro comercial podem não ter GTIN.

Como Faço Para Registrar Um GTIN?

Você pode obter o GTIN registrando seus produtos em uma organização autorizada, como a GS1 Brasil.

O Que Acontece Se o GTIN Estiver Errado na NF-e?

Se o GTIN informado na nota fiscal não corresponder ao produto, a NF-e será rejeitada.

Certifique-se de que os códigos estão corretos antes de emitir.

O GTIN e a Nota Fiscal São Indispensáveis

O GTIN e a nota fiscal não são apenas uma exigência legal.

Eles são ferramentas que trazem eficiência, rastreabilidade e confiança para sua operação.

Seja no varejo, na indústria ou na logística, garantir que o GTIN esteja correto na NF-e é essencial para manter o fluxo de trabalho sem interrupções.

Com o GTIN, sua empresa se conecta a padrões globais e evita dores de cabeça com fiscalização.

É um pequeno detalhe que faz toda a diferença.