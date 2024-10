Guajeru tem situação de emergência reconhecida e pode solicitar recursos para Defesa Civil

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência do município de Guajeru, no sudoeste da Bahia.

As informações são do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

Com a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta (25), a cidade pode solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Após a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado e a Defesa Civil Nacional oferece ainda uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD.

As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo.