Guangzhou FC, maior vencedor da China, é expulso do futebol devido à crise financeira

O Guangzhou FC, tradicional equipe do futebol chinês, anunciou que não participará das competições profissionais em 2025, resultado de uma severa crise financeira. A falta de recursos levou o clube a não conseguir a licença necessária da Liga Chinesa de Futebol, além de não ter conseguido saldar suas dívidas, mesmo após tentativas de arrecadação. Em uma declaração oficial, o clube se desculpou com seus torcedores e destacou que está empenhado em encontrar soluções para a situação. No entanto, as dívidas acumuladas ao longo dos anos foram um obstáculo significativo para a obtenção da licença, o que gerou frustração entre os fãs e a diretoria.

WhatsApp

Luiz Felipe Scolari, que comandou o Guangzhou entre 2015 e 2017, foi responsável por uma fase de sucesso, conquistando três títulos da Superliga Chinesa e um da Liga dos Campeões da Ásia. Contudo, a trajetória do clube começou a se deteriorar após a saída da Evergrande, que declarou falência em 2024, deixando um impacto profundo nas finanças do time. Desde a falência da Evergrande, o Guangzhou FC tem enfrentado dificuldades imensas para se manter ativo no cenário do futebol. A gestão atual do clube expressou gratidão pela compreensão dos torcedores e se comprometeu a trabalhar arduamente para mitigar os efeitos dessa crise, buscando alternativas para a recuperação financeira e a reestruturação da equipe.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA