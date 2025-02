Guarani x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação do Paulistão

Neste domingo (02), Guarani e Palmeiras se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Paulista 2025, o Paulistão. As duas equipes vêm de resultados negativos na competição. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (São Paulo).

Guarani x Palmeiras: Competição: Campeonato Paulista 2025 (Paulistão) Rodada: 6ª rodada Data: 02/02 (domingo) Horário: 18h30 (horário de Brasília) ​Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (São Paulo)



Onde assistir ao duelo do Paulistão

A partida entre Guarani e Palmeiras terá transmissão pelo canal de TV aberta Record, pelo canal do YouTube CazéTV e pelos streamings PlayPlus, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Prováveis escalações

Palmeiras: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Rômulo, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Rômulo, Facundo Torres e Flaco López. Guarani: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará, Isaque; João Victor, Matheus Régis e João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará, Isaque; João Victor, Matheus Régis e João Marcelo. Arbitragem: Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo. VAR: Ilbert Estevam da Silva.



As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Como vem Guarani e Palmeiras no Paulistão

O Guarani está na liderança do Grupo B, que também conta com Santos, RB Bragantino e Portuguesa. A equipe soma 7 pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas até aqui. Atualmente, o Bugre vem de derrota por 3×2 contra o Mirassol.

Já o Palmeiras está em 2º lugar do Grupo D, atrás do São Bernardo e a frente da Ponte Preta e Velo Clube. O Verdão tem 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota até aqui. Na última rodada, o Palestra empatou por 0x0 com o RB Bragantino.

