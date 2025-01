Guarda civil mata secretário-adjunto de Osasco após tiroteio dentro da prefeitura

Após quase duas horas de intensas negociações, o guarda-civil municipal que disparou dentro da Prefeitura de Osasco, região metropolitana de São Paulo, decidiu se entregar às 19h35. A Polícia Militar confirmou que o secretário-adjunto de segurança, Adilson Custódio Moreira, foi a vítima do incidente, tendo sido atingido pelos tiros. O incidente ocorreu após uma reunião de rotina envolvendo a equipe de segurança da cidade, que contava com a presença de líderes da Guarda Civil Metropolitana e outros membros da segurança pública.

Em decorrência do tiroteio, a gestão municipal determinou a interdição dos corredores da prefeitura para que as polícias Civil, Militar e GCM pudessem realizar seus trabalhos. Os funcionários foram instruídos a deixar o local. Durante a situação, dois guardas civis ficaram trancados em uma sala do Paço Municipal, enquanto oficiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados para tentar negociar com o autor dos disparos.

A esposa do guarda-civil foi convocada para ajudar nas negociações e persuadi-lo a se entregar. No entanto, ele manteve o secretário-adjunto em cativeiro até o momento da rendição, quando um médico foi chamado e confirmou a morte de Adilson Custódio Moreira. O autor disse a polícia que teria explodido durante a discussão.

