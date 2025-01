Guarda Municipal do RJ intensifica patrulhamento após orgia na Pedra do Arpoador

A prática de sexo ao ar livre no Arpoador, localizado na Zona Sul do Rio de JaneiroRio de Janeiro, se tornou um assunto em evidência após a divulgação de um vídeo que mostra uma orgia no local. Este ponto, que já é conhecido por ser um espaço de ‘pegação’, atrai a atenção de muitos. A Guarda Municipal tem intensificado o patrulhamento em áreas como o Arpoador, o Parque Garota de Ipanema e o Aterro do Flamengo, com o objetivo de coibir atos considerados obscenos. A 14 Delegacia de Polícia, situada no Leblon, está à frente das investigações relacionadas ao vídeo que viralizou. As autoridades buscam identificar os indivíduos envolvidos na prática, que é tipificada como crime pelo artigo 233 do Código Penal Brasileiro. As penalidades para os infratores podem incluir detenção ou multas, dependendo da gravidade da situação.

Em situações de flagrante, a Guarda Municipal tem o procedimento de encaminhar os suspeitos para a delegacia. Embora o Arpoador e o Parque Garota de Ipanema sejam os locais mais mencionados, o Aterro do Flamengo também é um espaço onde essa prática é frequente, especialmente durante a noite. A maioria dos participantes é composta por homens, mas a presença de mulheres trans também é notada. Além do Arpoador, a Praia da Reserva se destaca como outro ponto onde a pegação ocorre, com atividades registradas em estacionamentos e em áreas abertas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA