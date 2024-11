Guarda Municipal é acusada de furto de celular em restaurante no Rio de Janeiro

Um vídeo que ganhou destaque nas redes sociais mostra uma guarda municipal em Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro, pegando um celular em um restaurante na tarde de segunda-feira (18). A profissional estava acompanhada de um colega e, ao realizar o pagamento da conta, avistou o aparelho no balcão e decidiu pegá-lo. A defesa da guarda alega que houve um erro de identificação, pois ela acreditava que o celular era o seu. Na mesma noite, a guarda foi levada à 16ª DP, localizada na Barra da Tijuca, onde prestou depoimento e reafirmou que se tratou de uma confusão. O caso foi posteriormente encaminhado para a 31ª DP, em Ricardo de Albuquerque, para prosseguimento das investigações.

As imagens mostram a guarda vestindo o uniforme do programa BRT Seguro. Em um momento das filmagens, ela é vista pegando um celular com capa roxa e colocando-o em seu bolso. A Polícia Civil informou que a guarda se apresentou na delegacia de forma voluntária, levando consigo tanto seu celular quanto o que havia sido encontrado no balcão. Uma testemunha, que também é agente da Guarda Municipal, corroborou a versão de que houve um mal-entendido.

Entretanto, a Secretaria Municipal de Ordem Pública esclareceu que a guarda foi levada à delegacia devido à suspeita de furto do celular. O caso foi registrado como furto, com a caracterização de flagrante, e as câmeras de segurança do local teriam registrado o momento em que a mulher subtraiu o aparelho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias