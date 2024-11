Guarda Municipal é morto em emboscada na BR-116 em Nova Itarana

O Guarda Municipal José Carlos Lima dos Santos da Silva, de 41 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (17), no Distrito Serrana, que pertence ao município de Nova Itarana, na BR-116. O local, situado na divisa entre os municípios de Itarana e Brejões, foi onde ocorreu o crime, por volta das 4h.

De acordo com informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, José Carlos recebeu uma ligação para ir buscar uma encomenda e se deslocou até o local acompanhado de sua companheira. Ao parar o carro, o guarda foi surpreendido por disparos de arma de fogo. A mulher, que também foi atingida, conseguiu assumir a direção do veículo e fugir do local. José Carlos, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), onde permanece internada.

José Carlos, que era guarda municipal de Brejões, havia se afastado do cargo no primeiro semestre deste ano para se candidatar a vereador nas eleições de 2024, mas não obteve êxito na disputa.

Após o ocorrido, equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnica realizaram diligências na tentativa de localizar os responsáveis pelo crime, mas até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Brejões. O corpo de José Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié para exame de necropsia.