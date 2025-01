Guarda-roupa organizado em 2025: confira dicas de expert

Com o início de um novo ano, as pessoas buscam fazer uma “limpa” e começar o novo ciclo livre das bagunças, especialmente nos guarda-roupas ou closets. A personal organizer Poliana Valente afirma que a vontade de dar fim à bagunça é o primeiro passo para conquistar um armário organizado.

Se vai aderir à ideia, Poliana Valente ressalta que é importante separar um tempo para começar e terminar a etapa proposta. “Organização precisa de constância e soluções simples para que seja duradouro”, diz ela.

Para deixar o guarda-roupa mais organizado, é recomendado investir no armazenamento das peças, como padronizar os cabides. De acordo com a expert, a negligência com a forma que as peças são guardadas faz com que elas não durem, se danifiquem e que não sejam encontradas para uso.

A personal organizer revela que o primeiro passo da organização profissional é retirar tudo do armário e separar por categoria. “É necessário retirar tudo pois, de acordo com a quantidade, o local a ser guardado será escolhido. Tem que caber tudo junto, não pode ser um pouco em cada lugar”, ressalta.

Com o armário vazio, é importante higienizar de acordo com as instruções do fabricante para não danificar o material do armário. Feito isso, deve-se começar a adicionar as peças no local definido.

Um erro apontado por Poliana Valente é dividir as roupas entre peças para trabalhar, ficar em casa, menos usada e outras divisões. “Isso dificulta a organização e a continuidade, principalmente quando outras pessoas também têm acesso ao armário, como empregada e pais, no caso de criança. O ideal da organização é categorizar por tipo de peça”, pondera.

Para facilitar ainda mais, a personal organizer indica dobrar tudo antes de guardar e colocar na gaveta da cor mais clara para a mais escura. Além disso, é importante colocar as roupas na posição de arquivo ou cascata para todas as peças serem vistas sem revirar a gaveta.

Como decidir o que manter, doar ou descartar durante a limpeza

Poliana Valente salienta que para manter um armário organizado é crucial se livrar dos excessos.

“Se uma peça não está em uso porque não cabe, não faz mais seu estilo, foi um presente que não gosta, ou não usa há mais de 1 ano, precisa ser repensando se vale a pena guardar”, diz a expert.

No caso de roupas de recordação, ela indica armazenar em caixas de lembranças. Já roupas de frio e vestidos de festa, que não são de uso frequente, podem ser guardados em maleiros, cama baú e caixas no closet para abrir espaço.

De acordo com a organizadora, a limpeza no armário deve ser feita a cada três meses. “À medida que o tempo aumenta entre uma manutenção e outra, a desorganização e a sujeira ficam mais intensas. Isso deixa o trabalho cada vez mais pesado e cansativo”, enfatiza.

