Guarnições cercam criminosos armados e confronto termina com um morto

A Rondesp Extremo Sul recebeu uma denúncia anônima informando que criminosos estariam promovendo o tráfico de drogas e exibindo armas de fogo no bairro Minas Gerais, em Eunápolis. Diante da gravidade da situação, equipes policiais se deslocaram imediatamente para o local, adotando uma estratégia de cerco tático.

Enquanto uma parte dos agentes avançava por uma área de mata, outra equipe patrulhava a região em viatura. No entanto, ao se aproximarem do ponto indicado, os policiais foram recebidos a tiros, dando início a um intenso confronto armado. Os criminosos tentaram se refugiar dentro de um imóvel e, posteriormente, tentaram escapar pelos fundos, mas se depararam com outra equipe da Rondesp, resultando em um novo tiroteio.

Após os disparos cessarem, um dos envolvidos foi encontrado gravemente ferido, caído ao solo, com um revólver calibre .38 em punho e uma mochila contendo drogas e explosivos. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no hospital. Os demais indivíduos conseguiram fugir para a mata e não foram localizados.

No local, os policiais apreenderam granadas, munições, crack e cocaína, além de uma balança de precisão, evidenciando o esquema criminoso. Todo o material foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Materiais Apreendidos:

✅ 01 Revólver Cal. 38

✅ 04 Munições deflagradas e 02 intactas

✅ 03 Granadas

✅ 01 Balança de precisão

✅ 90g de Crack

✅ 60g de Cocaína

A ação reforça o combate firme da polícia militar contra o crime organizado e reafirma que o tráfico não terá espaço na região.