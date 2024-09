Guarulhos: com postura à la Marçal, Lucas é principal alvo de debate

São Paulo — Os seis candidatos à Prefeitura de Guarulhos, cidade na Grande São Paulo, se encontraram nesta sexta-feira (27/9) em um debate promovido pelo portal G1, marcado por troca de ofensas e por vários pedidos de direito de resposta. Participaram do encontro: Alencar Santana (PT), Elói Pietá (Solidariedade), Jorge Wilson (Republicanos), Lucas Sanches (PL), Márcio Nakashima (PDT) e Waldomiro Ramos (PSB).

Lucas Sanches foi o principal alvo dos ataques dos outros candidatos, que retribuiu as acusações com uma postura similar adotada pelo candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal. No encontro, Lucas defendeu a ideia de ser “o único de direita entre os candidatos” e, enquanto seus adversários falavam, ele gesticulava para as câmeras e fazia sinais com o número do seu partido.

Ao longo do encontro, os candidatos desrespeitaram a regra acordada com as campanhas de que em dois blocos as perguntas seriam com temas predeterminados. Por diversas vezes, eles foram advertidos sobre a necessidade de se ater ao temas das perguntas. Nas respostas, trocaram várias ofensas. o que rendeu cinco direitos de respostas, dois para Lucas Sanches, dois para Jorge Wilson e um para Alencar Santana.

Disputa da direita em Guarulhos Lucas Sanches e Jorge Wilson Xerife do Consumidor trocaram diversas acusações sobre quem seria o representante da direita na disputa em Guarulhos. Enquanto Lucas acusou o Xerife de ligações com o PT no passado, o candidato do Republicanos usou do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador do estado Tarcísio de Freitas a sua candidatura para justificar um alinhamento da direita a sua eleição.

Em um encontro direto entre os candidatos, Jorge Wilson acusou Lucas de ser usado por Waldemar Costa Neto, presidente do PL que apoia o candidato na cidade, para governar indiretamente a cidade.

A candidatura de Lucas é apoiada pelo cacique do seu partido, apesar de Bolsonaro, que também faz parte do PL, ter declaro apoio a Jorge Wilson.

Troca de acusações O debate também foi marcado pela tentativa dos candidatos em colar seus opositores a problemas da gestão atual de Guarulhos, do prefeito Guti (PSD), ou associar a prefeituras passadas.

1 de 6

Elói Pietá, candidato à prefeitura de Guarulhos, SP

Reprodução-TSE

2 de 6

Jorge Wilson Xerife Consumidor, candidato à prefeitura de Guarulhos, SP

Reprodução-TSE

3 de 6

Lucas Sanches, candidato à prefeitura de Guarulhos, SP

Reprodução-TSE

4 de 6

Márcio Nakashima, candidato à prefeitura de Guarulhos, SP

Reprodução- TSE

5 de 6

Alencar, candidato à prefeitura de Guarulhos, SP

Reprodução-TSE

6 de 6

Waldomiro Ramos, candidato à prefeitura de Guarulhos, SP

Reprodução- TSE

Apoiado por Guti, Jorge Wilson foi alvo de ataques dos demais candidatos que responsabilizaram o político por problemas na atual gestão. Lucas Sanches também foi associado ao prefeito, pelo fato do candidato a vice na sua chapa ter sido secretário na gestão de Guti.

Integrante por décadas do PT, Elói Pietá, que agora integra o Solidariedade, recebeu acusações dos opositores de transtornos em gestões petistas da cidade no passado.

Já o candidato do PT em Guarulhos, Alencar Santana, associou o ex-prefeito Pietá de ser um representante do governo Tarcísio, por causa de integrantes que compõe sua campanha.

Debate de propostas Apesar da constante troca de acusações, os candidatos apresentaram propostas voltadas para alguns temas como meio ambiente e saúde.

Waldomiro Ramos citou um estudo da Universidade de Guarulhos que detalhou os pontos de calor na cidade, defendendo a plantação de árvores, cuidado com os córregos e mais responsabilidade nos despejo de materiais no rio Tietê.

Jorge Wilson afirmou que se eleito vai criar um sistema de “poupatempo” da saúde além de entregar o primeiro hospital da mulher ainda no primeiro semestre de 2025.

Márcio Nakashima defendeu que as mulheres serão prioridades no seu governo, se comprometendo a ter a maior parte do seu secretariado formado por mulheres.

Lucas Sanches defendeu a criação de uma hospital veterinário, além de construir novas áreas verdes na cidade.

Elói Pietá também prometeu entregar o Hospital da Mulher e ampliar o número de médicos e de Unidades Básicas de Saúde na cidade.