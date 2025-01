Guel Arraes vai dirigir série “secreta” da Globo com Humberto Martins

Depois de Grande Sertão, minissérie exibida na Globo no começo do mês, o diretor Guel Arraes já tem um novo compromisso com a emissora carioca. O pernambucano foi escolhido, ao lado da diretora Patrícia Pedrosa, para comandar A Máquina dos Sonhos. A nova série da Globo ainda é envolva em segredos e sequer chegou a ser divulgada oficialmente, mas a coluna Fábia Oliveira traz alguns detalhes com exclusividade.

A Máquina dos Sonhos começou a ser gravada em “segredo” nesta semana em um hotel de luxo localizado no Rio de Janeiro. De acordo com fontes da coluna, nomes como Humberto Martins (Travessia), Bianca Byington (Perigosas Peruas e Quatro por Quatro), Igor Fortunato (No Rancho Fundo) e Vilma Melo (Encantados) fazem parte do elenco da produção.

Sigilo total

Esse projeto “secreto” da Globo vem sendo gravado em sigilo total. Tanto, que o roteiro recebido pelos profissionais envolvidos na produção inclui uma cláusula de “confidencialidade”, para que nada vazasse. A coluna garante que o segredo da Globo está bem guardado conosco. Ainda não há previsão de estreia da nova série.

No novo programa, o ator Igor Fortunato, que viveu Zé Beltino na novela No Rancho Fundo, viverá o personagem Eleutério. Já Bianca Byington vive Lila. Informações sobre a trama do seriado, porém, ainda são guardadas a sete chaves.

Experiência

Guel Arraes é um diretor e cineasta com larga experiência e reconhecido pelo público da Globo. Trabalhou em produções de sucesso como O Auto da Compadecida (2000), Lisbela e o Prisioneiro (2003), Caramuru – A Invenção do Brasil (2001), O Bem Amado (2010), Esquenta! (2011) e, recentemente, em O Auto da Compadecida 2 (2024).

A roteirista e diretora Patrícia Pedrosa também tem larga experiência na emissora carioca. Atualmente, ela trabalha como diretora de gênero da série Tô Nessa, com Regina Casé. Ela já passou por atrações como Amor e Sorte (2020), Shippados (2019), Cine Holliúdy (2019), Mister Brasu (de 2015 a 2018) e A Grande Família (2014).